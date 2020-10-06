В стране и мире Начальник ГКУ Москвы рассказал о перспективах введения пропускного режима в городе Кирилл Васин По словам начальника Главного контрольного управления Москвы, власти уверены, что соблюдение принятых мер поможет остановить распространение коронавируса. © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press Власти Москвы не планируют введение в городе пропускного режима. Об этом заявил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков. «Сейчас об этом речи не идет, надеюсь, что еще раз те меры, которые сегодня существуют, если мы их будем строго соблюдать, этого будет достаточно», - сказал Данчиков в эфире радио «Эхо Москвы». Ранее Данчиков назвал размер штрафов для организаций за нарушения правил по удаленке. Их могут оштрафовать на 300 тысяч рублей. Он добавил, что в случае повторного нарушения или причинения вреда здоровью человека наложат штраф от 300 до 500 тысяч рублей на должностных лиц и от 500 тысяч до миллиона рублей - на юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Также может быть приостановление деятельности на срок до 90 суток. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика