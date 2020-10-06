«Улыбаются и хотят домой»: помощник детского омбудсмена рассказала о состоянии упавших в обморок великолукских школьников

Дети, упавшие в обморок на торжественной линейке в школе №7 города Великие Луки, в настоящий момент находятся в больнице, но чувствуют себя хорошо. Об этом «Звезде» рассказала общественный помощник уполномоченного по правам ребенка в Псковской области Елена Баранова.

«Я только что приехала из седьмой школы, где вчера на линейке стало плохо детям. Я находилась там с целю встретиться с родителями детей, которые пострадали и были госпитализированы в нашу городскую больницу. Встретиться с родителями я не смогла, потому, что родители очень устали от всего, что происходит с ними и их детьми в последнее время. Они просили какое-то время их не беспокоить. Я, конечно, пообещала выполнить их просьбу. Из школы я поехала проведать детей в больнице. Мы вместе с начальником управления и образования Татьяной Лозницкой прошли по всем палатам, где находятся ребята. Их самочувствие хорошее. Они улыбаются, хотят домой. Соскучились по родителям, по школе.», - прокомментировала она.

Баранова добавила, что госпитализированные несовершеннолетние сейчас больше переживают за состояние родителей. А о том, что могло стать причиной их плохого самочувствия, сказать затрудняются.

«Они сами не знают, что случилось в тот день. Мы же дадим право компетентным органам разобраться в случившемся», - заключила помощник уполномоченного по правам ребенка в Псковской области.

В понедельник, 5 октября, во время торжественной линейки в школе №7 города Великие Луки 13 школьников разных возрастов потеряли сознание. Что стало причиной недомогания несовершеннолетних - пока неизвестно. Случившимся в настоящий момент занимаются органы следствия и прокуратура.