Звездный час: модель Вселенной эпохи Ренессанса покажут в Эрмитаже

Уникальные астрономические часы с двумя старейшими глобусами, компасом и календарем можно будет увидеть в Государственном Эрмитаже с 7 октября. Сложнейшее устройство представляет собой модель Вселенной глазами самых передовых ученых эпохи Ренессанса.

Растущая Луна так и застыла на небесной сфере. А на григорианском и юлианском календарях из золоченой бронзы конец XV - начало XVI веков. С тех пор механический планетарий не изменился, подлинность деталей - 95%.

«В верхней части - небесный глобус: механический, заводной самодвижущийся. В нижней части - земной глобус, он вспомогательный, он меньше», - отметил заведующий Лабораторией научной реставрации часов и музыкальных механизмов Государственного Эрмитажа Михаил Гурьев.

Часовой механизм с недельным заводом обычно находится в верхнем Звездном глобусе. Но специально для выставки его представили отдельно, как уникальное творение инженерной мысли немецких мастеров Позднего Средневековья. Также в основании уникального механизма расположены магнитный компас и солнечные часы, чтобы человеку эпохи Ренессанса было еще легче разобраться в тогдашних научных представлениях системы мироздания.

Всего в мире создано шесть таких моделей Вселенной. Их лидерам европейских стран того времени отправил в качестве дипломатического подарка император Священной Римской Империи Рудольф II. Данные часы предназначались Ивану Грозному, но, пока их изготавливали, он умер. Позже Петр Первый заметил уникальный механизм в Москве и перевез «Вселенную» в Санкт-Петербург.

За весь период существования эта «Вселенная» неоднократно страдала от падений и механических ударов, ремонтировалась. Последняя реставрация астрономических часов силами специалистов Эрмитажа продолжалась несколько лет: скрупулезная работа по историческим документам и наглядным примерам. Луну в облаках, например, восстанавливали по образцу таких же часов, хранящихся в физико-математическом салоне в Дрездене.

«В облаках есть крепление. Когда эта система движется, Луна поворачивается, делая один оборот за 29,5 суток», - рассказал старший научный сотрудник Лаборатории научной реставрации часов и музыкальных механизмов Валентин Молотков.

По сути, это самые ранние в России экземпляры земного и небесного глобусов. Их, восстановленные, фактически, в первозданном виде, впервые посетители Эрмитажа смогут увидеть только сейчас. Как говорят в музее, настал их «звездный час».