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Невесомость на Земле: корреспондент «Звезды» принял участие в эксперименте сухой иммерсии

Иван Линдеманн
Даниил Левин
19:04 06.10.2020
Он проводится для того, чтобы изучить влияние длительного отсутствия силы тяжести на организм.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На Земле ученые Института медико-биологических проблем погружают женщин-добровольцев в состояние невесомости. Они проводят эксперимент сухой иммерсии, чтобы изучить влияние длительного отсутствия силы тяжести на организм. Раньше в таких исследованиях участвовали  исключительно мужчины. 

Короткое напутствие, и участницу эксперимента закутывают в простыню, как младенца. Девушек погружают в аппарат с научным названием «Сухая иммерсия». Вода, которой заполнена специальная ванна, окутывает со всех сторон - так создается эффект, схожий с невесомостью.

«В мозг поступает не та привычная ему информация, у меня нет опоры. И перестроиться к такому положению не так просто. Самое интересное, наверное, то, что растягивается позвоночник - так же, как в невесомости, и в принципе даже за такой короткий срок мы подрастаем чуть-чуть», - рассказала старший научный сотрудник ИМБП РАН Елена Лучицкая.

В таком важном для космонавтики эксперименте женщины участвуют впервые. Шесть добровольцев в возрасте от 25 до 40 лет. Отбор по здоровью - почти как в космос. Предстоит провести три дня практически без движения. Трехразовое питание, из развлечений - смартфон, телевизор, компьютер. В соседней лаборатории резервная ванна - на случай поломки основных аппаратов.

«На самом деле очень необычное чувство. Сложно сравнить это с нахождением в ванне, потому что здесь вода тебя в прямом смысле выталкивает. Не знаю, конечно, будет ли комфортно здесь пролежать трое суток, но вот несколько минут прям очень приятно», - испытал на себе ощущение невесомости корреспондент «Звезды» Даниил Левин.

В соперничестве СССР и США женщины-космонавты из Советского Союза опередили конкуренток. Валентина Терешкова - первая представительница слабого пола на орбите. Светлана Савицкая - первая, вышедшая в открытый космос.

«Если женщина хочет сохранить в полном объеме здоровые функции этих органов, то железная рекомендация - должно у женщины пройти 10 лет от одного до следующего длительного полета. У мужчин такого ограничения нет», - объяснил космонавт, герой РФ Федор Юрчихин.

С начала 80-х годов участницы Национального аэрокосмического агентства одна за другой отправляются на орбиту. Ради главной мечты современным женщинам-астронавтам приходится жертвовать здоровьем.

«Они для этого готовятся. Существует очень много приспособлений медицинского характера, которые не мешают физиологически чувствовать себя комфортно в условиях невесомости как в условиях на земле», - рассказала доктор медицинских наук Ирина Филатова.

Состояние женского организма в космосе медики изучают еще с момента покорения космоса Терешковой: гормональный фон, психоэмоциональная сфера, а самое главное - возможные последствия для здоровья на Земле.

«До 20% кальция из организма вытекает. Становятся хрупкими, их может раздавить сила тяжести при посадке, перегрузке. У женщин кости более хрупкие, и процесс истечения калия более быстрый», - объяснил автор документальных фильмов про космос, журналист Александр Галкин.

Все данные, которые сейчас собирают сотрудники института, могут быть в будущем использованы для полетов на Луну или Марс. Экипажи, уверены специалисты, должны быть смешанными. Уже сейчас на орбите гендерных стереотипов нет - каждый на борту МКС выполняет свою миссию вне зависимости от пола.

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