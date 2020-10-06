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«Пациент №1»: журналистка рассказала, чем врачи лечат Трампа от COVID-19

Владимир Расходчиков
23:14 06.10.2020
Корреспондент Комсомольской правды в эфире ток-шоу «Открытый эфир» назвала возможные причины, по которым американскому лидеру назначили сильнодействующие лекарства, при этом называя состояние президента несерьезным.
© Видео: ТРК ВС РФ «Звезда» © Фото: Chris Kleponis globallookpress

При лечении президента США Дональда Трампа врачи применяют сильнодействующие препараты, при этом пресс-секретарь американского лидера заявляет о наличии лишь легких симптомов у политика. В студии ток-шоу «Открытый эфир» корреспондент Комсомольской правды Мария Берк рассказала о лекарствах, которыми лечат Трампа и о возможных причинах, по которым врачи решились использовать их в лечении.

«Ну вы знаете, когда Трамп заболел и когда начали называть лекарства, которыми начали его лечить, сразу возникает много вопросов. Потому что расходятся слова, лечащий врач говорит, что ситуация не серьезная, но при этом ему колят дексаметазон, ему дают ремдесивир, это лекарства для тяжелобольных. Именно для людей в критическом состоянии, вот дексаметазоном не лечат людей в легкой форме болеющих. Но все-таки, здесь пациент №1, здесь президент, поэтому вполне возможно, что врачи перестраховываются, принимают все методы поднять Трампа на ноги за короткий промежуток времени. Но ему все-таки 74 года, понимаете, такие лекарства могут сильно отразиться», - заявила журналистка.

Между тем, 5 октября президент США Дональд Трамп вернулся из Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида в Белый дом. Американский лидер заявил журналистам, что сейчас чувствует себя «действительно хорошо». 

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