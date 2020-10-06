«Отец года»: мужчина промчался по МКАДу на электросамокате с ребенком

«Отцом года» в кавычках назвали пользователи соцсетей мужчину, который мчался по МКАДу на электросамокате вместе с маленьким ребенком.

Общественность возмутили кадры, размещенные пользователем социальной сети Facebook, на которых видно, как по оживленной магистрали с приличной скоростью едет мужчина на электросамокате. Шлема на нем нет, а за спиной в рюкзаке сидит маленький ребенок.

Роликом уже заинтересовалась полиция. Как сообщает ТАСС, ГИБДД проводит проверку и выясняет личность нарушителя, подвергшего опасности жизнь ребенка.