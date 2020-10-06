В Кремле рассказали, чем займется Путин в день рождения
На первую половину дня у президента запланированы международные телефонные разговоры.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, чем займется Владимир Путин в свой день рождения, 7 октября.
«У него первая половина дня - там больше десятка телефонных разговоров международных запланировано, к этому добавьте внутренние дела текущие», - сказал Песков.
При этом вечером, по словам пресс-секретаря, Путин будет получать поздравления от друзей, родных и близких.