В Кремле выразили обеспокоенность ситуацией в Киргизии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены ситуацией в Киргизии.

«Мы, безусловно, обеспокоены этим, и мы надеемся, что все политические силы в Киргизии найдут в себе силы оставаться в конституционном поле и как можно скорее найдут решение той ситуации, которая там сложилась», - отметил Песков.

Ранее в МИД РФ призвали к разрешению ситуации в Киргизии мирным путем. Ведомство также призвало проявить ответственность для сохранения стабильности и безопасности все политические силы Киргизии.

Накануне в результате акций протестов и массовых беспорядков, возникших из-за несогласия оппозиции с итогами парламентских выборов, в столице Киргизии один человек погиб, пострадали более 600.