Опубликованы минимальные баллы ЕГЭ для поступления в 2021 году

Минпросвещения опубликовало минимальные баллы ЕГЭ, которые необходимо набрать для поступления в подведомственные министерству вузы в 2021 году. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В список вошли как русский язык и математика, так и предметы по выбору. К примеру, для поступления в Московский педагогический государственный университет (МПГУ) нужно набрать не менее 45 баллов по русскому языку и 39 - по математике.

Ранее стало известно, что правила сдачи ЕГЭ могут изменить. Среди прочего, было предложено проводить ЕГЭ только для тех, кто поступает в вузы, освободив от экзаменов остальных выпускников школ.