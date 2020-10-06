Астрономы сделали самый детальный снимок области рождения звезд

Самый детальный на сегодняшний день снимок туманности Киля, то есть той области пыли и газа, в которой формируются звезды, сделали астрономы международной обсерватории Gemini. Получить фото удалось при помощи адаптивной оптики - она позволила повысить четкость изображения в 10 раз.

В опубликованном в журнале Astrophysical Journal Letters исследовании сообщается, что туманность Киля располагается в южном полушарии неба. Ее площадь в 500 раз превышает площадь известной туманности Ориона.

В пределах этой области формируются несколько молодых звездных скоплений. Однако рассмотреть их можно только в инфракрасном свете, поскольку туманность Киля состоит из плотных сгустков газа и пыли.

Для того чтобы преодолеть слои пыли, астрономы использовали для съемки в ближнем инфракрасном диапазоне 8,1-метровый телескоп Gemini South и технологию адаптивной оптики, состоящую из пяти лазеров. Отмечается, что их лучи направляли в небо, и они создавали своеобразные звезды-проводники, по которым корректировали наблюдения.

Ученые отмечают, что на полученном детальном снимке можно заметить несколько необычных структур туманности. Также астрономы зафиксировали струю вещества, выброшенную из новообразованной звезды.