Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Специалист назвала продукты, которые не стоит употреблять при приеме антибиотиков

Кирилл Васин
17:07 06.10.2020
Павлова посоветовала есть продукты, содержащие аминокислоту метионин, полезную для восстановления печени.
Специалист назвала продукты, которые не стоит употреблять при приеме антибиотиков
© Фото: Daniel Friesenecker, Pixabay

Эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова назвала продукты, которые следует исключить из рациона при приеме антибиотиков.

По ее словам, отказаться следует в том числе и от сладких фруктов вроде бананов, исключить тяжело перевариваемую пищу.

«На время курса терапии не употребляйте сладких фруктов типа бананов. Из пищи лучше исключить то, что тяжело переваривается, чтобы не нагружать лишний раз печень: жирные, жареные, маринованные, соленые продукты, копчености, колбасы, майонезы и прочие соусы, натуральные фруктово-ягодные соки. И лучше ограничить лук-чеснок», - написала специалист на своей странице в Instagram.

Она посоветовала есть продукты, содержащие аминокислоту метионин, полезную для восстановления печени. Она содержится, к примеру, в красной икре, ставриде, скумбрии, минтае, судаке, щуке и горбуше, в сое и чечевице, в различных орехах, вроде грецкого и арахиса, в мясе курицы, индейке, яйцах, сыре, твороге, говядине и баранине.

Ранее Зухра Павлова заявила, что колбаса – очень вредный продукт, который нельзя употреблять в пищу. Она отметила, что в колбасе много нитратов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
14:49 В стране и мире
Видео
Глава СВР РФ заявил о присутствии террористических организаций в зоне конфликта в Карабахе
13:07 В стране и мире
Нобелевская премия по физике присуждена за открытие супермассивного компактного объекта в центре Галактики
12:49 В стране и мире
Действие социальных карт московских пенсионеров и школьников приостановят
11:18 В стране и мире
Видео
В МГМУ им. Сеченова объяснили, как может формироваться врожденный иммунитет к коронавирусу
11:01 В стране и мире
Видео
Мэр Бишкека Азиз Суракматов подал в отставку
Популярное
Популярное
Видео
Битое стекло и внедорожник: опубликовано новое видео с места ДТП на Кутузовском проспекте
Видео
Стая диких дельфинов устроила шоу для туристов в Евпатории: видео
Роман Широков рассказал о своем уголовном деле об избиении арбитра
Названы опасные для изменения настройки смартфона
Ученые назвали условия выработки коллективного иммунитета к COVID-19
Американские СМИ заговорили о пытающемся «захватить» Россию «ядовитом пришельце»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.