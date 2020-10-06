Специалист назвала продукты, которые не стоит употреблять при приеме антибиотиков

Эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова назвала продукты, которые следует исключить из рациона при приеме антибиотиков.

По ее словам, отказаться следует в том числе и от сладких фруктов вроде бананов, исключить тяжело перевариваемую пищу.

«На время курса терапии не употребляйте сладких фруктов типа бананов. Из пищи лучше исключить то, что тяжело переваривается, чтобы не нагружать лишний раз печень: жирные, жареные, маринованные, соленые продукты, копчености, колбасы, майонезы и прочие соусы, натуральные фруктово-ягодные соки. И лучше ограничить лук-чеснок», - написала специалист на своей странице в Instagram.

Она посоветовала есть продукты, содержащие аминокислоту метионин, полезную для восстановления печени. Она содержится, к примеру, в красной икре, ставриде, скумбрии, минтае, судаке, щуке и горбуше, в сое и чечевице, в различных орехах, вроде грецкого и арахиса, в мясе курицы, индейке, яйцах, сыре, твороге, говядине и баранине.

Ранее Зухра Павлова заявила, что колбаса – очень вредный продукт, который нельзя употреблять в пищу. Она отметила, что в колбасе много нитратов.