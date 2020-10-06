Путешественники рассказали о хитростях, помогающих избежать перевеса в аэропорту

Путешественники рассказали о нескольких хитростях, которые могут позволить уменьшить вес чемодана.

Так, главными «лишними» вещами признали изделия из денима. Это джинсы, комбинезоны, куртки и рубашки. Путешественники отмечают, что если такой элемент одежды все же необходим в поездке, пассажирам желательно надеть ее на себя во время полета.

Также в багаже, по мнению путешественников, эти вещи перевозить нельзя, так как они тяжелые и занимают много места, передает издание Daily Express.

Кроме того, туристам посоветовали не брать с собой громоздкие туалетные принадлежности. К примеру, фен, который, скорее всего, будет в номере отеля.

Один из путешественников призвал тщательней планировать свой гардероб. В частности, стоит взять с собой одежду наиболее популярных цветов (черный, белый, серый, бежевый) и постараться уменьшить количество пар обуви.