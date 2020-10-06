В МИД РФ призвали к разрешению ситуации в Киргизии мирным путем

МИД РФ призвал проявить ответственность для сохранения стабильности и безопасности все политические силы Киргизии.

В заявлении на сайте ведомства отмечается, что Россия заинтересована в Киргизии как в стратегическом партнере и союзнике, а также в благополучии народа этой страны.

«Надеемся на скорейшее разрешение кризисной ситуации в правовом поле, путем переговоров и без применения силы. Призываем все политические силы в этот критический для республики момент проявить мудрость и ответственность в целях сохранения внутренней стабильности и безопасности», - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Накануне в результате акций протестов и массовых беспорядков, возникших из-за несогласия оппозиции с итогами парламентских выборов, в столице Киргизии один человек погиб, пострадали более 600.