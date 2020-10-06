Путин подписал указ о создании Фонда защиты детей
Учредителем от имени России является Министерство просвещения.
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В России появится Фонд защиты детей. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«В целях консолидации усилий государства и институтов гражданского общества по защите прав детей, созданию условий, способствующих их всестороннему развитию и воспитанию, постановляю считать целесообразным создание Общероссийской общественно-государственной организации "Фонд защиты детей"», - говорится на сайте.
Учредителем фонда от имени России является Министерство просвещения. В состав также войдут Российский детский фонд и Союз общественных фондов «Международная ассоциация детских фондов».