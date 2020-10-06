Дело Ефремова направлено в Мосгорсуд

Пресненский суд направил дело актера Михаила Ефремова в Мосгорсуд для рассмотрения апелляции.

«Дело направлено в апелляционную инстанцию», - рассказали в суде РИА Новости.

Ранее адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский рассказал «Звезде», что деньги, которые потерпевшие потребовали у актера в рамках иска о компенсации морального вреда, пойдут в благотворительный фонд.

Пресненский суд Москвы 8 сентября приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Актер был признан виновным в ДТП, произошедшем 8 июня на Садовом кольце в Москве, при котором погиб водитель Сергей Захаров. Следствие установило, что в момент аварии Ефремов находился за рулем в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.