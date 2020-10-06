Собянин заявил, что ситуация с COVID-19 в Москве становится драматичнее

Ситуация с распространением коронавируса в Москве с каждым днем становится драматичнее. Об этом в своем блоге написал Сергей Собянин.

По словам мэра, по числу выявленных случаев инфицирования столица приближается к пиковым значениям, которые были весной.

«Количество госпитализированных сегодня превысило 1 000 человек. Рост продолжается. Вчера мы вынуждены были открыть резервные госпитали в Сокольниках и Крылатском», - сообщил глава города.

Он акцентировал внимание на том, что не все жители прислушиваются к требованиям санитарных врачей и не соблюдают меры безопасности.

«Давайте поможем себе и близким сохранить здоровье и жизни», - попросил Собянин.

Мэр выразил уверенность, что школьные каникулы, самоизоляция для пожилых и людей с хроническими заболеваниями, а также переход работников на удаленку помогут справиться с ростом числа случаев коронавируса.

Во вторник, 6 октября, мэр объявил о дополнительных мерах по борьбе с инфекцией. Он сообщил, что действие социальных карт пенсионеров и москвичей с хроническими заболеваниями будет остановлено с 9 по 28 октября, школьников - с 9 по 18 октября.