Министр труда рассказал об увеличении МРОТ в 2021 году

В 2021 году минимальный размер оплаты труда в России будет расти быстрее прожиточного минимума. По словам главы Министерства труда РФ Антона Котякова, этого удалось достичь благодаря новой методике, выработанной в министерстве. Также он отметил, что старое законодательство действует с 90-х годов и не корректировалось уже 12 лет.

По словам Котякова, в 2021 году разница между прожиточным минимумом и МРОТ составит 90 рублей в пользу последнего. В 2022 году разрыв увеличится до 500 рублей. Министр труда уточнил, что в России эти величины впервые будут рассчитываться отдельно. Котяков представил данный проект на расширенном заседании комитета Совета федерации по социальной политике - в качестве инструмента борьбы с бедностью.

Также министр отметил и другие исправления, на которые направлен новый законопроект. Прежде всего, министр отметил разницу прожиточного минимума для разных категорий населения. В кабмине отметили, что ПМ для детей лучше всего соответствует реальности, в то время как расчет ПМ для пенсионеров требует корректировки.

Правительство уже одобрило законопроект о методике расчета МРОТ и прожиточного минимума с 2021 года. Новая методика позволит рассчитывать эти величины с учетом медианной заработной платы и дохода. Таким образом прожиточный минимум увеличится на 4%, а МРОТ - на 5.5%, сообщили в правительстве.