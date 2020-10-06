Под Ростовом загорелись два склада пиротехники

На рынке в Аксайском районе Ростовской области загорелись два склада с пиротехникой. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. В настоящее время проводится эвакуация людей.

Как рассказали РИА Новости в экстренных службах, примерно через 40 минут открытое горение удалось ликвидировать на площади 220 квадратных метров.

По информации МЧС, в тушении пожара участвовали 36 человек и 10 единиц техники.

Причины возгорания устанавливаются. Пострадавших нет.