Под Ростовом загорелись два склада пиротехники
В настоящее время проводится эвакуация людей.
© Видео: xtreamfury, YouTube © Фото: xtreamfury, YouTube
На рынке в Аксайском районе Ростовской области загорелись два склада с пиротехникой. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. В настоящее время проводится эвакуация людей.
Как рассказали РИА Новости в экстренных службах, примерно через 40 минут открытое горение удалось ликвидировать на площади 220 квадратных метров.
По информации МЧС, в тушении пожара участвовали 36 человек и 10 единиц техники.
Причины возгорания устанавливаются. Пострадавших нет.