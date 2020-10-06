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В Роскачестве рассказали, как россиянам защитить свои банковские карты

Алексей Курильченко
14:08 06.10.2020
Эксперты напомнили о нескольких простых правилах, которые не позволят мошенникам получить доступ к банковским картам россиян.
В Роскачестве рассказали, как россиянам защитить свои банковские карты
© Фото: Ahmad Ardity, Pixabay

В Роскачестве назвали способы защитить банковские карты россиян. В первую очередь, отмечают эксперты, необходимо завести как минимум две банковские карты. Одна из них может использоваться для хранения основной суммы денег. Со второй можно совершать онлайн-покупки - на эту карту следует переводить небольшие суммы. Если вторая карта окажется «засвеченной», то мошенники не получат доступ ко всем средствам.

Далее необходимо установить лимит на траты. Это не позволит мошенникам снять все деньги с карты в случае похищения. Также следует включить SMS-уведомления. Это позволит оперативно узнать о подозрительных действиях с картой.

По мнению экспертов, не следует сохранять данные карты в браузере или на сайтах интернет-магазинов. Несмотря на удобство, существует вероятность, что данные карты могут быть «слиты», особенно если они были указаны на ненадежном сайте. В Роскачестве напоминают о необходимости проверять безопасность соединения и доменный адрес сайта магазина. Антивирусные программы также могут предупредить пользователя о потенциально мошенническом сайте.

Не следует забывать и о мобильном телефоне - не стоит хранить фотографии карты и банковские данные в памяти устройства. Если возникла необходимость передать данные карты, это стоит сделать частями и в разных мессенджерах.

Также в Роскачестве напомнили, что другим людям можно передавать 16-значный номер карты, но передача имени владельца, трехзначного CVV-кода и одноразового кода из уведомления недопустима.

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