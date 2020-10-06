В стране и мире Президент Киргизии призвал организаторов протестов в Бишкеке к благоразумию Виктория Ивашечкина Митингующие требуют отменить итоги парламентских выборов и провести повторное голосование. © Фото: Пресс-служба президента РФ Лидер Киргизии Сооронбай Жээнбеков призвал организаторов протестов в Бишкеке к благоразумию. «Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков находится в Бишкеке. Глава государства был на рабочем месте в здании Жогорку Кенеша (парламента) до 2 часов ночи, проводил индивидуальные диалоги со всеми политическими силами», - сообщила пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева, передает РИА Новости. Напомним, в понедельник, 5 октября, в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около двух тысяч сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика