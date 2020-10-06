Глава СВР РФ заявил о присутствии террористических организаций в зоне конфликта в Карабахе

Эскалацию напряженности вокруг Нагорного Карабаха в России воспринимают с тревогой. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Он подчеркнул, что для Москвы, как сопредседателя Минской группы ОБСЕ, недопустима новая война в регионе.

«Нам также далеко не безразлично, что в ходе боевых действий гибнут представители дружественных нам армянского и азербайджанского народов», - сказано в сообщении на сайте СВР.

Отмечается, что столкновения на линии соприкосновения в Карабахе происходили и раньше, но нынешнее обострение конфликта из-за своего масштаба вызывает серьезную обеспокоенность. Кроме того, Нарышкин сообщил о воздействии на ситуацию внешних факторов.

«На стороне Азербайджана впервые так открыто и однозначно выступила Турция. Кроме того, разгорающееся вооруженное противостояние в Карабахе, как магнит, притягивает к себе боевиков из различного рода международных террористических структур», - подчеркнул глава СВР.

По данным Службы внешней разведки, как сообщил Нарышкин, «в зону конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций».

«В частности, "Джабхат ан-Нусра"*, "Фиркат Хамза"*, "Султан Мурад"*, а также экстремистских курдских группировок. Причем речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов, рассчитывающих заработать на новой карабахской войне», - говорится в сообщении СВР.

Нарышкин выразил надежду, что стороны прекратят применение силы и сядут за стол переговоров.

«Нас, однако, не может не беспокоить, что Закавказье способно стать новым плацдармом для международных террористических организаций, откуда боевики в последующем могут просачиваться в сопредельные с Азербайджаном и Арменией государства, в том числе в Россию», - уточнил он.

Напомню, что накануне главы МИД России, Франции и США выпустили совместное заявление по Карабаху, в котором призвали стороны прекратить кровопролитие.

Конфликт в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике с новой силой разгорелся 27 сентября. Все эти дни в регионе не прекращаются столкновения.

* «Джабхат ан-Нусра», «Фиркат Хамза», «Султан Мурад» - террористические организации, запрещенные в РФ.