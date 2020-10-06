«Не могла даже представить, что кто-то додумается переходить Кутузовский проспект»: блогер Мария Слугина рассказала о ДТП в центре Москвы

У погибшего накануне на Кутузовском проспекте пешехода не было шансов выжить. В этом уверена очевидец смертельного ДТП в центре Москвы. Девушка ехала в общем потоке автомобилей, после чего оказалась в огромной пробке.

«Я думала, что сбили не пешехода, а дорожного рабочего. Там недалеко стоял автомобиль дорожной службы. Я предположила, что, может, человек вышел на дорогу и его сбили. Я не могла даже представить, что кто-то додумается переходить Кутузовский проспект. Там нет переходов и огромная скорость» - рассказала «Звезде» очевидец Мария Слугина.

На месте аварии, по словам девушки, находилась большая группа людей. В этот момент на место происшествия прибыла карета скорой помощи, а тело погибшего начали убирать с проезжей части.

«Когда доехали до места, было много машин ГИБДД, скорая, стоял внедорожник, причем он стоял перекособоченным. Девушка ехала в сторону МКАД. Вся толпа людей стояла у машины ГИБДД. Я особо не разглядывала. Рядом лежало тело человека. Я отключила к тому моменту камеру. Его тело помещали в пакет», - добавила девушка.

По предварительной версии, за рулем внедорожника, который сбил пешехода, находилась финалистка популярного реалити-шоу. Инспекторы ГИБДД выясняют причины произошедшего и степень вины каждого участника аварии.