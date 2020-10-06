Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Не могла даже представить, что кто-то додумается переходить Кутузовский проспект»: блогер Мария Слугина рассказала о ДТП в центре Москвы

Ян Брацкий
14:39 06.10.2020
Трагедия произошла на Кутузовском проспекте, когда мужчина пытался перебежать проезжую часть в неустановленном месте среди потока автомобилей.
«Не могла даже представить, что кто-то додумается переходить Кутузовский проспект»: блогер Мария Слугина рассказала о ДТП в центре Москвы
© Фото: zrimir, Instagram

У погибшего накануне на Кутузовском проспекте пешехода не было шансов выжить. В этом уверена очевидец смертельного ДТП в центре Москвы. Девушка ехала в общем потоке автомобилей, после чего оказалась в огромной пробке.

«Я думала, что сбили не пешехода, а дорожного рабочего. Там недалеко стоял автомобиль дорожной службы. Я предположила, что, может, человек вышел на дорогу и его сбили. Я не могла даже представить, что кто-то додумается переходить Кутузовский проспект. Там нет переходов и огромная скорость» - рассказала «Звезде» очевидец Мария Слугина.

На месте аварии, по словам девушки, находилась большая группа людей. В этот момент на место происшествия прибыла карета скорой помощи, а тело погибшего начали убирать с проезжей части.

«Когда доехали до места, было много машин ГИБДД, скорая, стоял внедорожник, причем он стоял перекособоченным. Девушка ехала в сторону МКАД. Вся толпа людей стояла у машины ГИБДД. Я особо не разглядывала. Рядом лежало тело человека. Я отключила к тому моменту камеру. Его тело помещали в пакет», - добавила девушка.

По предварительной версии, за рулем внедорожника, который сбил пешехода, находилась финалистка популярного реалити-шоу. Инспекторы ГИБДД выясняют причины произошедшего и степень вины каждого участника аварии.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
14:49 В стране и мире
Глава СВР РФ заявил о присутствии террористических организаций в зоне конфликта в Карабахе
13:07 В стране и мире
Нобелевская премия по физике присуждена за открытие супермассивного компактного объекта в центре Галактики
12:49 В стране и мире
Действие социальных карт московских пенсионеров и школьников приостановят
11:18 В стране и мире
Видео
В МГМУ им. Сеченова объяснили, как может формироваться врожденный иммунитет к коронавирусу
11:01 В стране и мире
Видео
Мэр Бишкека Азиз Суракматов подал в отставку
Популярное
Популярное
Видео
Битое стекло и внедорожник: опубликовано новое видео с места ДТП на Кутузовском проспекте
Видео
Стая диких дельфинов устроила шоу для туристов в Евпатории: видео
Роман Широков рассказал о своем уголовном деле об избиении арбитра
Названы опасные для изменения настройки смартфона
Ученые назвали условия выработки коллективного иммунитета к COVID-19
Американские СМИ заговорили о пытающемся «захватить» Россию «ядовитом пришельце»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.