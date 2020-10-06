Путин заявил о сохранении угрозы коронавируса в РФ
По словам главы государства, российские власти в настоящий момент готовы к любым вариантам развития событий в связи с распространением COVID-19.
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Угроза распространения коронавируса в России пока еще не отступила. Такое заявление сделал президент страны Владимир Путин.
При этом глава государства добавил, что российские власти в настоящий момент готовы к любым вариантам развития событий.
«Мы будем действовать четко и согласованно», - отметил он.
Путин также заверил, что руководство РФ будет помогать гражданам, поддерживать социальную сферу и систему здравоохранения.
По данным оперштаба, за минувшие сутки в России было выявлено 11 615 новых случаев заражения COVID-19. Последний раз похожее значение фиксировалось в мае.
Всего за время пандемии в стране было зарегистрировано более 1,2 миллиона случаев заболевания.