В стране и мире Медведев призвал увеличить темпы работ по ликвидации экологического ущерба в РФ Роман Захаров Зампредседателя Совбеза сообщил, что в России достаточно много производств, которые имеют опасный для окружающей среды и россиян характер. © Фото: JuergenPM, Pixabay В России необходимо увеличить темпы и объемы работ по ликвидации экологического ущерба. Такое заявление сделал зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. «Нужно увеличивать по возможности, конечно, и темпы, и объемы работ по ликвидации накопленного экологического ущерба», - сказал он во время совещания по вопросу выработки механизмов повышения эффективности мероприятий по ликвидации накопленного экологического вреда. Медведев при этом добавил, что риски экологической безопасности РФ пока сохраняются, а общая площадь опасных объектов, по его словам, оценивается более чем в 77 тысяч гектаров. Зампредседателя Совбеза подчеркнул, что в России достаточно много производств, которые имеют неблагоприятный для окружающей среды и россиян характер. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика