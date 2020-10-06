Нобелевская премия по физике присуждена за открытие супермассивного компактного объекта в центре Галактики

Лауреатами Нобелевской премии по физике в 2020 году стали Рейнхард Генцель, Андреа Гез и Роджер Пенроуз. Генцель и Гез получили награду «за открытие сверхмассивного компактного объекта в центре нашей Галактики». Пенроуз удостоился премии за открытие того, что свойства космических объектов - «черных дыр» - подтверждают общую теорию относительности.

По данным Нобелевского комитета Королевской шведской академии наук, церемония награждения состоится в Стокгольме 10 декабря, в день смерти шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833-1896). Отмечается, что из-за пандемии COVID-19 это мероприятие состоится в онлайн-формате.

Днем ранее были объявлены лауреаты Нобелевской премии 2020 года по медицине. Ими стали Харви Альер, Майкл Хогтон и Чарльз Райс за исследования в области гепатита C.