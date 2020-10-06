СМИ сообщили о смертельном ДТП с участием финалистки популярного реалити-шоу
На Кутузовском проспекте насмерть сбили мужчину. По данным Telegram-канала Baza, за рулем автомобиля, попавшего в ДТП, могла находиться модель и участница популярного реалити-шоу Виктория К.
СМИ сообщают, что человек перебегал дорогу в неположенном месте и девушка на Gelandewagen его не заметила. Мужчина скончался до приезда скорой помощи.
Информацию о ДТП подтвердили в столичной Госавтоинспекции.
«Около 23:00 на 7-м километре Кутузовского проспекта в районе съезда на Минскую улицу водитель автомобиля Mercedes Gelandewagen сбил человека, пересекавшего проезжую часть в неустановленном для перехода месте. Пешеход погиб на месте», - говорится в Twitter-аккаунте московской Госавтоинспекции.
Личность погибшего устанавливается. На месте работают сотрудники ГАИ.