СМИ сообщили о смертельном ДТП с участием финалистки популярного реалити-шоу

На Кутузовском проспекте насмерть сбили мужчину. По данным Telegram-канала Baza, за рулем автомобиля, попавшего в ДТП, могла находиться модель и участница популярного реалити-шоу Виктория К.

СМИ сообщают, что человек перебегал дорогу в неположенном месте и девушка на Gelandewagen его не заметила. Мужчина скончался до приезда скорой помощи.

Информацию о ДТП подтвердили в столичной Госавтоинспекции.

«Около 23:00 на 7-м километре Кутузовского проспекта в районе съезда на Минскую улицу водитель автомобиля Mercedes Gelandewagen сбил человека, пересекавшего проезжую часть в неустановленном для перехода месте. Пешеход погиб на месте», - говорится в Twitter-аккаунте московской Госавтоинспекции.

Личность погибшего устанавливается. На месте работают сотрудники ГАИ.