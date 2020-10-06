Собянин объявил о дополнительных мерах по борьбе с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому отказ предприятия от перевода трети сотрудников на удаленку повлечет штраф или приостановление деятельности. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичного градоначальника.

Также мэр проинформировал, что действие социальных карт пенсионеров и москвичей с хроническими заболеваниями будет остановлено с 9 по 28 октября, школьников - с 9 по 18 октября.

«Новые ограничения в Москве введены, потому что к рекомендациям врачей прислушиваются далеко не все», - объяснил Собянин, отметив, что ситуация с COVID-19 в Москве с каждым днем становится все сложнее и драматичнее.

Кроме того, по данным градоначальника, более 25% новых заболевших коронавирусом в столице являются пенсионерами, при этом лишь 10-15% из них заражаются опасной инфекцией от членов семьи.