Путин отметил рост средней продолжительности жизни россиян

Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил рост продолжительности жизни в стране за последние 10 лет. По оценкам главы государства, она выросла на 4,5 года. Эту позитивную динамику необходимо сохранить, отметил президент.

«Рост средней продолжительности жизни в России с 2009 по 2019 год - более 4,5 года. Это хороший показатель. Надо обязательно сохранить эту позитивную динамику», - сообщил Путин на заседании совета при президенте РФ по развитию физической культуры.

В своем обращении глава государства отметил, что число тех, кто ведет активный, спортивный образ жизни к 2024 году должен достигнуть показателя в 55 процентов, а к 2030 - 70 процентов. Таков международный опыт и это то, к чему необходимо стремиться, подчеркнул Путин.

Президент отметил губительное влияние пандемии коронавирусной инфекции на спортивную отрасль в целом и предложил предусмотреть меры, которые в случае форс-мажорных обстоятельств помогут людям сохранить физическую активность, а также поддержат стадионы и секции.