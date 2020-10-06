Действие социальных карт московских пенсионеров и школьников приостановят

Действие социальных карт московских пенсионеров и школьников будет приостановлено. Соответствующий указ издал мэр столицы Сергей Собянин.

Ограничения продлятся с 9 по 18 октября и коснутся всех граждан категории 65+ и москвичей с хроническими заболеваниями.

«Чтобы сократить количество перемещений по городу, с 9 октября и до окончания каникул, 18 октября, будет приостановлен льготный проезд школьников в общественном транспорте. Также будет временно заблокировано транспортное приложение социальной карты школьников. Уплаченные за проезд деньги будут перенесены на более поздний срок», - говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Накануне в Москве были выявлены более четырех тысяч пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция. Со слов заместителя мэра по социальным вопросам Анастасии Раковой, эти показатели говорят о выходе Москвы к пиковым значениям весны по заболеваемости COVID-19.

Большая часть инфицированных переносят заболевание в тяжелой и средней форме. Всего в России за минувшие сутки выявлены 11 615 случаев коронавируса.