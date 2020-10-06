В Москве побиты два антирекорда по COVID-19

Более четырех тысяч инфицированных коронавирусной инфекцией выявлены в Москве за минувшие сутки. Такие данные озвучила заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

С ее слов, достигнутые показатели свидетельствуют о выходе Москвы к пиковым значениям середины весны по числу заболевших COVID-19.

«Сегодня у нас зафиксировано два негативных антирекорда. Были выявлены 4 тыс. новых заболевших коронавирусом. И что еще более печально - за прошедшие сутки мы госпитализировали более 1 тыс. людей с ковидом в больницы. Их составляют пациенты, болеющие в средней степени или тяжело. Таким образом, по сути, мы уже вышли к пиковым значениям середины весны», - приводит ТАСС заявление Раковой.

По оценке заммэра, большинство госпитализированных переносят инфекцию в тяжелой или средней форме.

Всего в России за минувшие сутки выявлено 11 615 случаев коронавируса. Власти призывают граждан соблюдать перчаточно-масочный режим, избегать появлений в местах массового скопления людей и при первых симптомах недомогания обращаться к врачу.