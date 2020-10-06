Адвокат потерпевших рассказал, куда уйдут взысканные с Ефремова деньги

Деньги, которые потерпевшие в деле Михаила Ефремова потребовали у актера в рамках иска о компенсации морального вреда, пойдут в благотворительный фонд. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.

«Потерпевшие некоторое время назад попросили меня создать фонд имени Сергея Захарова, который мы сейчас и оформляем. Идея этого фонда заключается в том, что средства, которые в нем накапливаются, пойдут на помощь таким же потерпевшим, как семья Захаровых. Мы надеемся, что к сбору средств для фонда подключатся известные люди из общественности нашей страны», - объяснил юрист.

При этом защитник напомнил, что потерпевшие никогда не хотели денег от Ефремова.

«Захаровы всегда говорили, что они не хотят денег Ефремова. И продолжают это говорить. Все эти деньги пойдут в фонд и уйдут на помощь людям, пострадавшим в аналогичных ситуациях», - резюмировал Добровинский.

Ранее стало известно, что трое потерпевших по делу о смертельной аварии с участием Михаила Ефремова подали иски к артисту о компенсации морального вреда на общую сумму три миллиона рублей.

Пресненский суд Москвы 8 сентября приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Актер был признан виновным в ДТП, произошедшем 8 июня на Садовом кольце в Москве, жертвой которого стал курьер Сергей Захаров. Правоохранителям удалось установить, что в момент аварии Ефремов находился за рулем в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.