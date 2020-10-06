Асад назвал Эрдогана инициатором конфликта в Нагорном Карабахе

Террористы из Сирии перебрасываются в Нагорный Карабах. Такое заявление сделал президент САР Башар Асад, отметив, что Дамаск может это подтвердить.

«Мы определенно можем это подтвердить, но не потому что у нас есть доказательства. Иногда доказательств нет, но есть указания на это», - сказал сирийский лидер в беседе с РИА Новости.

Асад также обвинил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в поддержке террористов в Сирии и Ливии и назвал его «основным подстрекателем и инициатором» вспыхнувшего с новой силой вооруженного противостояния в Нагорном Карабахе.

Кроме того, по мнению сирийского лидера, Эрдоган пытается с помощью войн отвлечь внимание от своих связей с боевиками ИГ*.

«Он начинает войны в различных регионах, чтобы отвлечь общественное мнение в Турции от его действий внутри страны, особенно после его скандальных связей с ИГ* в Сирии. Все знают, что ИГ* продавала сирийскую нефть через Турцию под прикрытием американских ВВС и о том, конечно же, что турки участвовали в торговле этой нефтью», - уточнил Башар Асад.

В понедельник, 5 октября, по инициативе армянской стороны состоялся очередной телефонный разговор Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В ходе беседы российский лидер вновь подчеркнул срочную необходимость прекращения боевых действий.

К этому же ранее призвал и глава МИД РФ Сергей Лавров. Кроме того, министры иностранных дел России, Франции и США выпустили совместное заявление по Нагорному Карабаху, где самым решительным образом осудили беспрецедентную и опасную эскалацию насилия в республике.

*ИГ (ИГИЛ, «Исламское государство») - террористическая группировка, запрещенная в РФ.