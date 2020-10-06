ЦИК Киргизии признал недействительными итоги парламентских выборов

Центризбирком (ЦИК) Киргизии признал недействительными итоги голосования на парламентских выборах в республике, сообщила РИА Новости один из членов комиссии Гульнара Джурабаева.

«ЦИК двенадцатью голосами принял решение о признании недействительными итогов голосования», - написала Джурабаева в Facebook.

По предварительным данным, в парламент прошли проправительственные партии «Биримдик» (24,52%) и «Мекеним Кыргызстан» (23,89%), а также центристские «Кыргызстан» (8,73%) и «Бутун Кыргызстан» (7,11%). Остальные партии не смогли преодолеть установленный семипроцентный барьер и выступили с заявлением о массовых нарушениях в ходе голосования.

Протесты недовольных итогами парламентских выборов начались в Бишкеке минувшим днем. Митинги переросли в беспорядки, против милиции использовали камни, палки, бутылки с бензином.

Ближе к ночи протестующие прорвали заграждение и захватили здание, где заседает парламент и расположена администрация президента. Начались погромы. Здание подожгли, но к этому часу пожар был потушен.

Толпа отправилась к Госкомитету нацбезопасности, где в СИЗО содержали осужденного за коррупцию бывшего президента Алмазбека Атамбаева и нескольких других известных политиков. Протестующие смогли их освободить.