В стране и мире Площадь пожара в колонии под Воронежем выросла до 500 квадратных метров Ян Брацкий Огнем объята кровля деревообрабатывающего цеха на территории исправительного учреждения. © Фото: EMERCOM of Russia, via, Globallookpress Площадь пожара в исправительной колонии, находящейся в Семилукском районе Воронежской области, выросла до 500 квадратных метров. По словам пожарных, полыхает кровля деревообрабатывающего цеха. «Площадь пожара такая - на кровле 400 квадратных метров и внутри (горит. - Прим. ред.) мастерская. Люди сами вышли», - сообщили ТАСС в экстренных службах региона. Огонь вспыхнул в 09.55 по московскому времени, добавили в ведомстве. Информация о пострадавших не поступала. На месте пожарные ведут борьбу с огнем. О причинах возгорания будет сообщено позже. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика