Площадь пожара в колонии под Воронежем выросла до 500 квадратных метров
Огнем объята кровля деревообрабатывающего цеха на территории исправительного учреждения.
© Фото: EMERCOM of Russia, via, Globallookpress
Площадь пожара в исправительной колонии, находящейся в Семилукском районе Воронежской области, выросла до 500 квадратных метров. По словам пожарных, полыхает кровля деревообрабатывающего цеха.
«Площадь пожара такая - на кровле 400 квадратных метров и внутри (горит. - Прим. ред.) мастерская. Люди сами вышли», - сообщили ТАСС в экстренных службах региона.
Огонь вспыхнул в 09.55 по московскому времени, добавили в ведомстве. Информация о пострадавших не поступала. На месте пожарные ведут борьбу с огнем. О причинах возгорания будет сообщено позже.