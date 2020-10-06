В МГМУ им. Сеченова объяснили, как может формироваться врожденный иммунитет к коронавирусу

У людей может быть врожденный иммунитет к коронавирусу. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал главный специалист Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Владислав Жемчугов, комментируя сообщение Роспотребнадзора о том, что COVID-19 может быть неопасным для лиц с определенным набором генетических мутаций.

При этом медик уточнил, что иммунитет к ОРВИ врожденным не бывает.

«Две части вопроса. Одно дело иммунитет к ОРВИ - он не может быть врожденным. Это приобретенный иммунитет. Он неспецифический. То есть любая перенесенная инфекция усиливает выработку всех антител. И в какой-то мере способствует повышению общей неспецифической резистентности организма... Что касается врожденного иммунитета, то это отдельная и очень серьезная вещь. Важная для выживания вида, подчеркиваю - вида, информация записывается на "жесткий диск". Это записывается в геном и передается по вертикали. То есть передается в записи на ДНК. Это очень серьезно. Ребенок рождается с определенным, важнейшим для сохранения вида уровнем защиты против этих инфекций. То, что пишут, что есть клеточный иммунитет, очень похоже, что действительно к коронавирусу есть. Он записан на ДНК, и информация о нем передается. Только какой коронавирус - это надо будет уточнять. Это большая, но интересная работа», - объяснил свою точку зрения Жемчугов.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, что коронавирусная инфекция не опасна для пациентов с определенным набором генных мутаций. По информации ведомства, благодаря таким изменениям вирус не способен проникнуть в клетки и заражение становится невозможным.