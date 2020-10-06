Автовладельцам предложили проверить подлинность полисов ОСАГО

Российские автостраховщики предложили автомобилистам проверить подлинность своих полисов ОСАГО при помощи специального приложения. Итоги проверки могут оказаться неожиданными, предупреждают в страховых компаниях.

Особенно это касается автовладельцев, которые из желания сэкономить страховали свои машины в малоизвестных компаниях.

Если в ходе проверки полиса возникли сомнения, необходимо сразу обратиться в правоохранительные органы, пишет портал Car.ru. Это избавит водителя от крупного штрафа, неприятного разговора со следователем и проблем при оформлении возможного ДТП.

Страховщики призывают водителей более внимательно и осмотрительно относиться к процедуре приобретения полиса ОСАГО и выбирать только проверенные и хорошо зарекомендовавшие себя на рынке компании.