Трое потерпевших по делу Ефремова подали иски о компенсации морального вреда

Трое потерпевших по делу о смертельной аварии с участием Михаила Ефремова подали иски к артисту о компенсации морального вреда на общую сумму три миллиона рублей. Об этом рассказал их адвокат Александр Добровинский.

«Мы направили возражение на апелляционную жалобу Михаила Ефремова, в которой заявили гражданские иски от семьи Захаровых. Мои доверители не хотели никаких компенсаций от виновника гибели Сергея Захарова, но сейчас они занимаются основанием фонда имени Сергея и поняли, что эти деньги могут помочь не только Михаилу Ефремову в смягчении наказания, но в первую очередь таким же пострадавшим, как они. Поэтому они согласились заявить гражданские иски на возмещение морального ущерба на три миллиона рублей в совокупности, которые пойдут в счет благотворительного фонда», - объяснил юрист в беседе с ТАСС.

Пресненский суд Москвы 8 сентября приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Актер был признан виновным в ДТП, произошедшем 8 июня на Садовом кольце в Москве, жертвой которого стал один человек. Правоохранителям удалось установить, что в момент аварии Ефремов находился за рулем в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.