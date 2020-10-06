В Красноярске выпал первый снег
Снежный покров запорошил кроны деревьев, крыши домов, капоты автомобилей.
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Во всех районах Красноярска минувшей ночью выпал первый снег. Кадрами природного явления активно делятся пользователи социальных сетей.
На снимках видно, что снежный покров запорошил кроны деревьев, крыши домов, капоты автомобилей. В то же время, по сообщениям местных жителей в соцсетях, наледь на дорогах отсутствует.
По информации метеорологов, сейчас температура воздуха в городе составляет ноль градусов. В течение дня ожидается ветер, скорость которого будет от четырех до восьми метров в секунду. Днем воздух прогреется до двух градусов тепла, однако погода останется пасмурной.
Стоит отметить, что еще в воскресенье в Красноярске светило солнце, а температура в дневное время поднималась до плюс 13 градусов.