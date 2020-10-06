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В Красноярске выпал первый снег

Роман Захаров
10:00 06.10.2020
Снежный покров запорошил кроны деревьев, крыши домов, капоты автомобилей.
В Красноярске выпал первый снег
© Фото: HOerwin56, Pixabay

Во всех районах Красноярска минувшей ночью выпал первый снег. Кадрами природного явления активно делятся пользователи социальных сетей.

На снимках видно, что снежный покров запорошил кроны деревьев, крыши домов, капоты автомобилей. В то же время, по сообщениям местных жителей в соцсетях, наледь на дорогах отсутствует.

По информации метеорологов, сейчас температура воздуха в городе составляет ноль градусов. В течение дня ожидается ветер, скорость которого будет от четырех до восьми метров в секунду. Днем воздух прогреется до двух градусов тепла, однако погода останется пасмурной.

Стоит отметить, что еще в воскресенье в Красноярске светило солнце, а температура в дневное время поднималась до плюс 13 градусов.

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