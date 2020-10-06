Путин проведет встречу с лидерами фракций в Госдуме
Традиционно лидеры думских фракций встречаются с лидером страны вскоре после единого дня голосования.
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Российский лидер Владимир Путин во вторник, 6 октября, проведет в видеорежиме встречу с руководством парламентских фракций. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Подтверждаю, действительно, Путин встретится с руководителями фракций Госдумы в режиме видеоконференции», - отметил пресс-секретарь главы государства, передает РИА Новости.
Напомним, традиционно лидеры думских фракций встречаются с президентом вскоре после единого дня голосования. В этом году он пришелся на 13 сентября.