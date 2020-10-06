В стране и мире Путин проведет встречу с лидерами фракций в Госдуме Виктория Ивашечкина Традиционно лидеры думских фракций встречаются с лидером страны вскоре после единого дня голосования. © Фото: Пресс-служба президента РФ Российский лидер Владимир Путин во вторник, 6 октября, проведет в видеорежиме встречу с руководством парламентских фракций. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Подтверждаю, действительно, Путин встретится с руководителями фракций Госдумы в режиме видеоконференции», - отметил пресс-секретарь главы государства, передает РИА Новости. Напомним, традиционно лидеры думских фракций встречаются с президентом вскоре после единого дня голосования. В этом году он пришелся на 13 сентября. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика