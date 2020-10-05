МО Армении показало видео бомбардировки Степанакерта

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян обнародовала видеозапись, на которой, по ее словам, запечатлены удары по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерту.

В ролике, размещенном на странице Шушан на Facebook, видны удары по населенному пункты и слышен звук воздушной тревоги. Во второй части записи показаны последствия обстрела: искореженные гражданские автомобили, сильно пострадавшие жилые дома, также в кадр попадают воронки от разрывов снарядов.

В Баку 27 сентября сообщили, что Армения атаковала населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. В Ереване, в свою очередь, заявили, что наступление на карабахском направлении начал именно Азербайджан.

Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика объявили военное положение и мобилизацию. Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил введение комендантского часа в стране и военного положения в ряде азербайджанских населенных пунктов. Он также объявил о частичной мобилизации.