Минобороны Азербайджана опубликовало кадры ракетных пусков

Власти Азербайджана заявили о ракетном обстреле с территории Армении. В сообщении, которое подкреплено видеокадрами, говорится о том, что технические средства радиолокационных систем сил ПВО Азербайджана зафиксировали пуск ракеты, выпущенной по Азербайджану со стартовых позиций в Джермукском, Гафанском и Бердском районах Армении.

В сообщении отмечается систематический характер обстрелов территории Азербайджана, в частности - густонаселенных районов и гражданской инфраструктуры.

В Минобороны Армении факт обстрела категорически отвергли и заявили, что огонь велся с территории оккупированных, по их мнению, районов. Официальный Баку отметил, что подобные шаги вынуждают Вооруженные силы Азербайджана предпринимать ответные действия.