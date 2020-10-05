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Минобороны Азербайджана опубликовало кадры ракетных пусков

Ян Брацкий
09:52 05.10.2020
В Министерстве обороны Армении факт обстрела территорий Азербайджана опровергли.
© Видео: Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi, YouTube © Фото: Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi, YouTube

Власти Азербайджана заявили о ракетном обстреле с территории Армении. В сообщении, которое подкреплено видеокадрами, говорится о том, что технические средства радиолокационных систем сил ПВО Азербайджана зафиксировали пуск ракеты, выпущенной по Азербайджану со стартовых позиций в Джермукском, Гафанском и Бердском районах Армении.

В сообщении отмечается систематический характер обстрелов территории Азербайджана, в частности - густонаселенных районов и гражданской инфраструктуры.

В Минобороны Армении факт обстрела категорически отвергли и заявили, что огонь велся с территории оккупированных, по их мнению, районов. Официальный Баку отметил, что подобные шаги вынуждают Вооруженные силы Азербайджана предпринимать ответные действия.

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