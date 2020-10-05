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Путин поздравил педагогов с профессиональным праздником

Роман Захаров
09:42 05.10.2020
Глава государства выразил уверенность, что российские учителя и дальше будут добросовестно выполнять свой профессиональный долг, бережно хранить и развивать традиции отечественного образования.
Путин поздравил педагогов с профессиональным праздником
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских учителей с их профессиональным праздником. Соответствующая телеграмма была опубликована на сайте Кремля.

В своем обращении глава государства, в частности, отметил,  что добрые воспоминания о любимых педагогах навсегда останутся в сердце каждого человека.

«Миллионы людей в нашей стране отмечают сегодня этот праздник вместе с вами, испытывая чувство глубокой признательности и благодарности к своим учителям и наставникам. Ведь все мы когда-то были учениками, и добрые воспоминания о школьных годах, о любимых педагогах, которые открыли для нас огромный мир знаний, искренне радовались нашим достижениям и победам, помогали справляться с трудностями, навсегда останутся в сердце каждого», - говорится в торжественном обращении российского лидера.

Путин также адресовал свою речь учащимся педагогических вузов, подчеркнув, что от их мастерства, мудрости, терпения и любви к ученикам зависит то, с какими знаниями будет вступать во взрослую жизнь молодое поколение и к каким нравственным ориентирам оно будет стремиться.

Глава государства при этом выразил уверенность, что российские учителя и дальше будут добросовестно выполнять свой профессиональный долг, бережно хранить и развивать замечательные традиции отечественного образования, достойно выполнять свою высокую подвижническую миссию.

В заключение Владимир Путин пожелал педагогам успехов и осуществления намеченных планов.

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