В Москве утвержден единый подход к лечению COVID-19 в стационарах

В московских стационарах утвержден единый стандарт лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Стандартом стационарной помощи становится использование новых противовирусных препаратов, антикоагулянтов, препаратов, применяемых при "цитокиновом шторме", применение технологий гелия, плазмы переболевших и барокамер. Это позволяет обеспечить пациента комплексной терапией, снизить последствия тяжелого состояния», - отметила Ракова.

Работа с больными COVID-19 поделена на стадии, на каждой из которых медики будут использовать определенную тактику лечения.

На первой стадии заболевания (три - семь суток) проводят противовирусную терапию. На второй (около семи дней) используют антикоагулянтные препараты в лечебных дозах для уменьшения вероятности образования тромбов.

Третья стадия коронавируса наступает после 15 суток с момента начала заболевания. Она характеризуется выздоровлением пациента.

Больным, у которых отмечается средняя и тяжелая формы коронавируса, могут назначить переливание донорской плазмы. Соответствующее решение должен принять лечащий врач. Процедура проводится до пяти раз и повышает вероятность выздоровления тяжелых больных до 92%, отмечают эксперты Клинического комитета по борьбе с коронавирусом.

Еще одним действенным методом лечения пациентов с коронавирусной инфекцией является гипербарическая оксигенация, или лечение в барокамере. Врачи отметили, что после сеансов у пациентов улучшается самочувствие, уменьшается одышка и увеличивается содержание кислорода в крови.