Председатель СК поручил передать в центральный аппарат материалы проверки массовой гибели животных на побережье Камчатки

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат ведомства все материалы проверки по факту массовой гибели животных на побережье Камчатки. Кроме того, глава ведомства потребовал оперативно дать правовую оценку действиям лиц, возможно, причастных к происшествию.

«По поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина материалы доследственной проверки, организованной региональными следователями по информации о массовой гибели морских животных в акватории Тихого океана, в целях наиболее полного и объективного установления всех обстоятельств переданы в производство следователей центрального аппарата ведомства», - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

О происшествии в акватории Авачинской бухты стало известно в конце сентября. Первыми тревогу подняли местные серферы, которые обнаружили на побережье Тихого океана погибших животных. Кроме того, спортсмены пожаловались на ухудшение самочувствия и резь в глазах.

Накануне в Москву было доставлено более 100 килограммов различных проб, включающих образцы воды, грунта и погибших животных. После проведения всестороннего анализа эксперты сделают вывод о причинах произошедшего на побережье.

В настоящее время, по оценкам экологов, ситуация на побережье Камчатки постепенно улучшается.