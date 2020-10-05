Власти Камчатки рассказали о состоянии реки впадающей в загрязненный залив

Отравляющих веществ в реке Налычева, которая впадает в загрязненную сейчас акваторию Тихого океана, не обнаружено. Все предельно-допустимые концентрации находятся в норме. С таким заявлением выступил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Он рассказал о результатах проведенной экспертами проверки и опроверг загрязнение океана деятельностью предприятий, находящихся в верховьях реки.

«Вчера мы провели исследования. Сегодня будет направлен еще один экспедиционный катер с экологами. Пробы там взяты, визуальный осмотр проведен. Результаты расширенных проб мы ждем. Те пробы, которые общие, показывают отсутствие превышения предельно-допустимой концентрации», - цитирует РИА Новости слова Солодова.

Река Налычева протекает по территории одноименного национального парка, сообщил врио министра экологии и природных ресурсов региона Алексей Кумарьков. Там также взяты все необходимые пробы воды и грунта.

«Это особо охраняемая природная территория. Там нет и никогда не было никаких техногенных объектов. Мы живем в горном, вулканическом регионе. Любая река, особенно горная, всегда выносит шлейф мутности из осадочных и прочих пород. Связано это с разрушением рыхлого слоя русла, и реки этот обломочный материал выносят», - отметил Кумарьков.

О происшествии в акватории Авачинской бухты стало известно в конце сентября. Первыми тревогу подняли местные серферы, которые обнаружили на побережье Тихого океана погибших животных. Кроме того, спортсмены пожаловались на ухудшение самочувствия и резь в глазах.

Накануне в Москву были доставлены более 100 килограммов различных проб, включающих образцы воды, грунта и погибших животных. После проведения всестороннего анализа, эксперты сделают вывод о причинах произошедшего на побережье.

В настоящее время, по оценкам экологов, ситуация на побережье Камчатки постепенно улучшается.