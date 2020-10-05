Ученые рассказали о надвигающейся катастрофе для океанов Земли

Ученые-климатологи предупредили о катастрофическом состоянии океанов на планете. По их расчетам, из-за глобального потепления происходит беспрецедентное повышение средней температуры воды. Это оказывает губительное влияние на морскую жизнь в целом, отмечают специалисты.

Изменение микроклимата океанов провоцирует увеличение кислотности воды из-за поглощения углекислого газа из атмосферы, уровень моря повышается, ледяные покровы отступают, а вода теряет кислород, сообщается в Journal of Operational Oceanography.

Ученые призывают предпринять срочные меры и установить долгосрочный мониторинг Мирового океана. Так как жизнь человечества во многом зависит от биологических ресурсов океана, изменения климата могут нанести непоправимый урон.