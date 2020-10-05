ВСУ опубликовали видео с подробностями падения Ан-26 под Харьковом

Вооруженные силы Украины опубликовали видео с подробностями падения самолета Ан-26. Запись представляет из себя визуализацию схемы воздушного движения на военном аэродроме под Харьковом за несколько минут до трагедии.

При этом в ВСУ подчеркнули, что видео не является окончательным доказательством чьей-либо вины, но опровергает версию о том, что самолет Ан-26Ш, на борту которого находился сын командующего ВВС Украины, получил приоритет на посадку, что нарушило очередность, поскольку Ан-26 опережал Ан-26Ш более, чем на 20 километров.

Самолет ВСУ Ан-26 разбился вечером 25 сентября в Харьковской области при заходе на посадку. На борту воздушного судна находились семь членов экипажа и 20 курсантов. Выжить в результате катастрофы удалось только одному человеку.