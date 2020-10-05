Названы российские города с самым высоким уровнем зарплат

Москва возглавила список российских городов с самой высокой заработной платой. Размер среднего столичного жалования превышает 100 тысяч рублей. Соперничать с Москвой могут только города на Севере страны, где происходит добыча нефти и газа, а условия труда отличаются суровостью климата.

Для оценки ситуации на рынке труда, эксперты рассчитали соотношение средних зарплат в 100 крупнейших городах России и стоимость стандартного потребительского набора. На основе этой информации составлен рейтинг городов по уровню зарплат.

Стандартный потребительский набор, о котором идет речь в исследовании, рассчитан для одного человека, проживающего в собственной квартире и включает 109 товаров и услуг. Кроме продуктов питания, эксперты учли траты на одежду, расходы на отдых и транспорт, юридические и коммунальные услуги, пишет РИА Новости.

По результатам проведенной работы можно сделать вывод о том, что реальный уровень доходов у лидеров и аутсайдеров отличается почти в три раза.

В первом полугодии 2020 года самая высокая зарплата оказалась в Москве. Ее средний уровень составил 103,1 тысячи рублей, что эквивалентно четырем стандартным наборам товаров и услуг.

Вторым в текущем рейтинге стал Санкт-Петербург, поделивший позицию с Южно-Сахалинском. В этих городах средняя заработная плата составила 97,4 тысячи рублей (3,81 стандартного набора товаров и услуг).

Замкнул тройку Салехард (94,9 тысячи рублей или 3,62 стандартного набора товаров и услуг).

Города южных регионов, напротив, не отличаются высоким уровнем зарплат. Самое низкое соотношение зарплат и стандартного набора товаров и услуг в городе Шахты, что в Ростовской области - 1,43, где средняя зарплата составляет 28,5 тысячи рублей. Также невысокая покупательная способность средних зарплат отмечается в Махачкале, Элисте и Иваново.