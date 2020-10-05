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Необычные соседи: квартиры москвичей атаковали летучие мыши

Роман Захаров
07:51 05.10.2020
Животные ищут укромный и защищенный от холода уголок, где можно спокойно устроиться и впасть в зимнюю спячку.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Julia Schwab, Pixabay

В Москве летучие мыши, почуяв приближение холодов, атаковали квартиры жителей города. Сообщения о незваных гостях поступают из различных районов столицы.

Как объясняют биологи, животные летят к человеческому жилью в поисках тепла. Они ищут укромный и защищенный от холода уголок, где можно спокойно устроиться и впасть в зимнюю спячку.

Сейчас Россия прощается с осенним теплом: идут атмосферные фронты, которые уже скоро накроют северо-запад страны, после чего там заметно похолодает и пойдут дожди.

К середине недели погода испортится и в Центральной части РФ, где столбики термометров не поднимутся выше +13 градусов.

Столичный регион еще неделю будет наслаждаться последними лучами октябрьского солнца, но к выходным осень вступит в своим права и там.

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