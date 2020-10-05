Американские СМИ заговорили о пытающемся «захватить» Россию «ядовитом пришельце»

Россию захватывает ядовитый пришелец. С таким заголовком вышла статья в газете The New York Times. Речь о борщевике - сорном растении, сок которого токсичен и способен вызывать ожоги третьей степени и слепоту, отмечается в статье.

Журналист отмечает, что изначально борщевик произрастал только на Кавказе, однако в советские годы был распространен по всей стране, так как активно использовался в качестве кормовой добавки для скота.

Однако, опасный сорняк негативно сказался на вкусе коровьего молока, после чего было принято решение отказаться от этого растения. Однако, к тому времени борщевик «захватил» огромные территории.

Сейчас, отмечает издание, территории, занятые борщевиком, ежегодно прирастают на 10 процентов. Появляется оно в основном в районах, которые не возделывают.

Ранее стало известно о введении в Москве штрафов для собственников за неудаление борщевика с принадлежащих им земельных участков. Таким образом, для граждан административный штраф составит от двух до пяти тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 150 до 700 тысяч рублей.

Кроме того, устанавливается обязанность собственников земель регулярно проводить мероприятия по удалению борщевика со своих земель. Также предусматривается административная ответственность за непроведение мероприятий по удалению сорного растения.