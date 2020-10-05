Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Американские СМИ заговорили о пытающемся «захватить» Россию «ядовитом пришельце»

Ян Брацкий
07:43 05.10.2020
В опубликованной статье идет речь о борщевике - растении, которое раньше использовалось в качестве кормовой добавки для скота.
Американские СМИ заговорили о пытающемся «захватить» Россию «ядовитом пришельце»
© Фото: baerle97, Pixabay

Россию захватывает ядовитый пришелец. С таким заголовком вышла статья в газете The New York Times. Речь о борщевике - сорном растении, сок которого токсичен и способен вызывать ожоги третьей степени и слепоту, отмечается в статье.

Журналист отмечает, что изначально борщевик произрастал только на Кавказе, однако в советские годы был распространен по всей стране, так как активно использовался в качестве кормовой добавки для скота.

Однако, опасный сорняк негативно сказался на вкусе коровьего молока, после чего было принято решение отказаться от этого растения. Однако, к тому времени борщевик «захватил» огромные территории.

Сейчас, отмечает издание, территории, занятые борщевиком, ежегодно прирастают на 10 процентов. Появляется оно в основном в районах, которые не возделывают.

Ранее стало известно о введении в Москве штрафов для собственников за неудаление борщевика с принадлежащих им земельных участков. Таким образом, для граждан административный штраф составит от двух до пяти тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 150 до 700 тысяч рублей.

Кроме того, устанавливается обязанность собственников земель регулярно проводить мероприятия по удалению борщевика со своих земель. Также предусматривается административная ответственность за непроведение мероприятий по удалению сорного растения.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
08:23 В стране и мире
Видео
ВСУ опубликовали видео с подробностями падения Ан-26 под Харьковом
06:45 В стране и мире
В России могут ввести специальные курсы для владельцев крупных собак
02:24 В стране и мире
Видео
На Камчатке назвали три возможные причины экологического бедствия
01:01 Армия
Российские военные выполнят наблюдательный полет над Данией
02:23 В стране и мире
Видео
Зима на пороге: жителей Подмосковья предупредили о заморозках
Популярное
Популярное
Американские СМИ заговорили о пытающемся «захватить» Россию «ядовитом пришельце»
Видео
Необычные соседи: квартиры москвичей атаковали летучие мыши
Ученые выявили новое опасное последствие коронавируса
Располневший Игорь Николаев удивил поклонников своей внешностью
В Роскачестве рассказали о запретных для разговора по телефону с незнакомцами темах
Эксперт рассказал, что делать при блокировке карты банкоматом
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.